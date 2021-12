Dayane Mello "scagiona" Nego Do Borel: "Durante 'La Fazenda' non mi ha violentata"

Tornata a casa Dayane Mello ha avuto modo di riprendere la storia delle molestie subite mentre era nella fattoria del reality " La Fazenda ". E la showgirl brasiliana ha voluto farlo per scagionare il rapper Nego Do Borel , accusato di avere abusato di lei mentre lei era stordita dall'alcol. La Mello ha detto di aver riflettuto sugli eventi, anche con l'aiuto di altre persone, e di aver capito che Nego non l'ha stuprata.

Nella storia pubblicata su Instagram Dayane ha raccontato di aver analizzato a lungo gli eventi con l'aiuto di una psicologa e di altre persone. Un'analisi che l'ha portata a capire che nonostante il comportamento del rapper sia stato tutt'altro che "prudente", non lo si può comunque definire un abuso o tanto meno uno stupro. Un'affermazione che solleverà sicuramente polemiche da parte di chi ha denunciato quanto accaduto e ha sempre puntato il dito contro Nego.

Affermando di essere consapevole di come questo argomento accenda gli animi e di come la questione sia delicata perché riguarda una piaga come quella della violenza sulle donne, la Mello ha voluto rimarcare che trattare come un criminale Nego sarebbe ingiusto e proprio per questo chiede "di interrompere una volta per tutte la discussione riguardo quello che è accaduto quella notte".

