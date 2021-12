Dayane Mello eliminata da La Fazenda, polemica sul post del suo staff

All'interno de "La Fazenda" la modella era stata vittima di ripetute molestie da parte del cantante Nego Do Borel, quando lei era visibilmente sbronza e quasi priva di sensi. Dopo l'ennesimo approccio che pareva non consenziente, il concorrente era stato squalificato dal programma. I legali della Mello avevano provato a farla ritirare dal reality, ma non ci erano riusciti perché il contratto prevedeva il pagamento di una sanzione di oltre 18mila euro.

Dall'esterno a molti sembrava che Dayane fosse quasi imprigionata all'interno del programma, ma non il suo entourage che attraverso i profili social ha descritto l'esperienza televisiva in termini positivi. "Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fazeda. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco", si legge infatti a margine di una clip pubblicata sul profilo Instagram della modella.

"In questo video, volevamo mettere insieme tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno di questo reality", scrive lo staff. "In particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi". Ora che è uscita la Mello potrà finalmente visionare le immagini delle molestie subite quando era ubriaca e decidere autonomamente se per lei l'esperienza sia stata un sogno o un incubo.

