Dayane Mello vittima di molestie a "La Fazenda", squalificato Nego Do Borel

Dopo le proteste sui social con un tam tam partito dall'Italia e sostenuto in Brasile, il cantante brasiliano Nego Do Borel , "colpevole" di aver molestato Dayane Mello , è stato squalificato dal reality brasiliano "La Fazenda". Ad annunciarlo è stata l'emittente " Record Tv " che ha anche assicurato assistenza psicologica alla showgirl: "Ha sostenuto un colloquio".

I FATTI - Il cantante avrebbe approfittato di Dayane in un momento di fragilità, praticando molestie molto pesanti mentre era in stato di ebbrezza, tanto che come sostiene il team della Mello "per vestirsi ha avuto bisogno dell'aiuto di quattro ragazzi".

LA DIFESA - Nego Do Borel si difende e ribatte le accuse: "Evitate processi senza prove o basati su piccoli ritagli provenienti da internet".

LE REAZIONI - Dura la reazione dello staff della showgirl che su Instagram ha postato un lungo sfogo cercando di fare chiarezza attaccando il programma: "Ha mostrato una narrazione distorta dei fatti romanzando quello che è accaduto. Hanno anche nascosto parti molto importanti, come lo stato di ebbrezza in cui si trovava Dayane, compreso il bisogno dell'aiuto di quattro persone per vestirsi, non riuscendo nemmeno a reggersi in piedi. Dayane gli ha detto di smetterla, che non poteva e non voleva".

