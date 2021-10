Le Iene mostrano i video delle molestie a Dayane Mello, l'avvocato: "Non può ritirarsi, è come se fosse in prigione"

" Le Iene " volano in Brasile per fare chiarezza sul caso molestie a Dayane Mello . L'inviata Roberta Rei si mette sulle tracce di Nego do Borel , che però respinge ogni contatto. La trasmissione di Italia 1 ha mostrato i video integrali della famosa notte al reality " La Fazenda " e poi ha intervistato l'avvocatessa della showgirl che confessa: "Non può abbandonare il gioco, dovrebbe pagare una penale molto costosa, è come se fosse in prigione".

Nei filmati mandati in onda si sente Dayane ripetere:"Non posso farlo, ho una figlia". Intanto Nego do Borel, superstar in Brasile, è indagato per il presunto stupro della Mello mentre era ubriaca. La showgirl non ricorda, non ha visto le immagini mentre lo show continua e lei non può abbandonarlo se non pagando una costosa penale.

"Quello che è successo a Dayane a La Fazenda è folle - dice il suo avvocato a Le Iene - Non è possibile tirarla fuori: nel contratto c’è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. E' come se fosse in prigione".

