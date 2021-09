Nego Do Borel-Dayane Mello, il rapper nega le molestie e minaccia il suicidio

Il rapper brasiliano Nego Do Borel non ci sta a passare da molestatore così, dopo l'eliminazione dal reality brasiliano "La Fazenda", ha detto la sua sul rapporto con Dayane Mello. "Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Non voglio venire etichettato come un criminale. Finirò per togliermi la vita", si è sfogato lui in lacrime sui social.

Il rapper ha affidato la sua difesa a un video pubblicato su Instagram, in cui dichiara di non essere mai andato oltre con la modella: "Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a casa mia. E' perché Dayane ha dormito con me da ubriaca?".

In Italia e in Brasile in molti però hanno visto le sue avances come vere e proprie molestie sessuali. Hanno quindi chiesto e ottenuto la sua squalifica dal reality. Nelle ultime ore il rapper è stato travolto da un'ondata d'odio social che l'ha distrutto.

"Io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando", ha dichiarato in lacrime. "Non voglio venire etichettato come un criminale! Mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio".

