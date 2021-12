Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti: hanno smesso di seguirsi su Instagram

E' finita l'amicizia tra Dayanne Mello e Rosalinda Celentano ? La prima cosa che ha fatto la showgirl brasiliana una volta eliminata dal reality show è stata quella di defolloware l'attrice su Instagram. Che come risposta ha tolto anche lei il "segui". Poi entrambe hanno tolto le foto che ritraevano insieme. In tempi social significa tanto: è un po' come quando due fidanzati si lasciano o due amici litigano...

Leggi Anche Dayane Mello eliminata da La Fazenda, polemica sul post del suo staff

Eppure Rosalinda era scesa in campo per difenderla quando si è parlato delle presunte molestie del cantante Nego Do Borel alla modella in diretta tv: "È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto", aveva tuonato la Cannavò.

Qualcosa però non deve essere piaciuto alla Mello. Forse ha pensato che l'attrice ne abbia approfittato per farsi pubblicità, una accusa che Dayane ha più volte rivolto all'ormai ex amica. Faranno pace?

Dayane Mello vittima di molestie a "La Fazenda" Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: