L'attore e musicista scozzese, star di "NCIS", nei panni del medico legale dottor Donald Mallard, aveva 90 anni e si è spento, per cause naturali, al Presbyterian Hospital di New York. Lascia la moglie di 56 anni, Katherine, i suoi figli Paul, Valentine e Peter, sua figlia Sophie e i suoi otto nipoti. La sua famiglia lo ha descritto come "il padre più gentile, simpatico, paziente e amorevole". In una dichiarazione a nome della famiglia, suo figlio Peter ha detto: "Ha sempre messo la famiglia prima di se stesso. Non vedeva l'ora di avere ogni possibilità di connettersi con i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro". McCallum era conosciuto anche per il ruolo dell'agente segreto russo Illya Kuryakin nella serie televisiva "Organizzazione U.N.C.L.E.".

David Keith McCallum era nato in Scozia, a Glasgow nel 1933 e aveva cominciato a recitare apparendo in film con "Una notte da ricordare" (sul Titanic), "La grande fuga" e "La più grande storia mai raccontata" (nel ruolo di Giuda).

Ma fu "The Man From U.N.C.L.E." (Organizzazione U.N.C.L.E.), che rese l'attore biondo con il taglio di capelli alla Beatles un nome familiare a metà degli anni 60. Con questa serie tv cult McCallum diventò un vero e proprio rubacuori per adolescenti, attratte dal bell'aspetto e dal carattere enigmatico e intellettuale dell'attore. La serie fu trasmessa per 4 stagioni dal 1964 al 1968 e gli valse due nomination agli Emmy. Ne ottenne una terza interpretando un educatore alle prese con l'alcolismo in un film drammatico della Hallmark Hall of Fame del 1969 intitolato "Teacher, Teacher".



"The Man From U.N.C.L.E." Il successo dei libri e dei film di James Bond aveva innescato una reazione a catena, con la proliferazione di agenti segreti sia sul grande che sul piccolo schermo. E in effetti, il creatore di Bond, Ian Fleming, contribuì con alcune idee anche alla stesura di "The Man From U.N.C.L.E." mentre era in fase di sviluppo. La serie, che ha debuttato nel 1964, vedeva Robert Vaughn nei panni di Napoleon Solo, un agente di una squadra segreta e high-tech di combattenti del crimine le cui iniziali stavano per United Network Command for Law and Enforcement. Nonostante la Guerra Fredda, l'agenzia aveva uno staff internazionale, con McCallum nei panni di Illya Kuryakin, la spalla russa di Solo.



Altri ruoli Nel 1975, ha avuto il ruolo principale in una serie di fantascienza di breve durata, "The Invisible Man", e dal 1979 al 1982 ha interpretato Steel in una serie di fantascienza britannica, "Sapphire and Steel". Nel corso degli anni, è apparso anche come ospite in molti programmi televisivi, tra cui "Murder, She Wrote" e "Sex and the City". Ha calcato la scena anche a Broadway in una commedia del 1968, "The Flip Side", e in un Revival del 1999 di "Amadeus" con Michael Sheen e David Suchet. Ha preso parte poi a diverse produzioni off-Broadway. Vivendo in gran parte negli Stati Uniti dagli anni 60 in poi, McCallum era un cittadino americano di lunga data, e nel 2003 disse all'Associated Press che: "Ho sempre amato la libertà di questo paese e tutto ciò che rappresenta. E vivo qui e mi piace votare qui."



"NCIS" McCallum è tornato in televisione nel 2003 in un'altra serie tv della CBS con un'agenzia di investigazioni conosciuta con le sue iniziali: "NCIS". Ha interpretato il dottor Donald "Ducky" Mallard, un patologo libresco del Naval Criminal Investigation Service, che si occupa di crimini che coinvolgono la Marina o i Marines. Mark Harmon ha interpretato il capo dell'NCIS. McCallum ha detto che pensava che Ducky, che sfoggiava occhiali e papillon e aveva un occhio per le belle donne, "sembrava un po' sciocco, ma è stato molto divertente da fare". Aveva preso talmente sul serio il ruolo che trascorse del tempo nell'ufficio del coroner di Los Angeles per ottenere informazioni su come vengono condotte le autopsie. La serie ha costruito gradualmente un successo di pubblico, entrando nella lista delle 10 miglioriserie tv.



"Era uno studioso e un gentiluomo, sempre gentile, un professionista consumato e uno che non si lasciava mai sfuggire una battuta. Fin dal primo giorno, è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda", si legge in una dichiarazione dei produttori esecutivi di "NCIS", Steven D. Binder e David North.

"Era un vero uomo del Rinascimento: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava quelle passioni in conoscenza. Ad esempio, era in grado di dirigere un'orchestra sinfonica e (se necessario) poteva effettivamente eseguire un'autopsia, basata sui suoi lunghi studi per il suo ruolo in NCIS", ha dichiarato Peter McCallum in un comunicato. Nel 2007, mentre lavorava a "NCIS", McCallum disse a un giornalista: "Ho sempre pensato che più lavoro duro, più sono fortunato. Credo che accadano cose fortuite, ma allo stesso tempo, dedicandoti a ciò che che fai è il modo migliore per andare avanti in questa vita."



Attore e non solo I suoi genitori erano musicisti; suo padre, anche lui di nome David, suonava il violino, sua madre suonava il violoncello. Quando David aveva 3 anni, la famiglia si trasferì a Londra, dove David Sr. suonò con la London Philharmonic e la Royal Philharmonic. Il giovane David frequentò la Royal Academy of Music dove imparò a suonare l'oboe. Decise che non era abbastanza bravo, così si dedicò al teatro, studiando brevemente alla Royal Academy of Dramatic Art. Ma "ero un biondino piccolo ed emaciato con il petto incavato, quindi non c'erano molte parti per me", ha commentato in un'intervista al Los Angeles Times nel 2009. Dopo una pausa per il servizio militare, è tornato a Londra e ha iniziato a lavorare in televisione e al cinema dal vivo.



Vita privata Nel 1957 David McCullam apparve in "Robbery Under Arms", un'avventura ambientata all'inizio dell'Australia accanto ad un'attrice emergente, Jill Ireland. La coppia si sposò quello stesso anno. Nel 1963, McCallum faceva parte del grande cast di "La grande fuga" e lui e sua moglie fecero amicizia con Charles Bronson, anche lui nel film. Alla fine Ireland si innamorò di Bronson e lei e McCallum divorziarono nel 1967. Sposò Bronson nel 1968. "Andò tutto bene", disse McCallum nel 2009, "perché subito dopo mi incontrai con Katherine (Carpenter, un'ex modella ) e siamo felicemente sposati da 42 anni."

McCallum ha avuto tre figli dal suo primo matrimonio, Paul, Jason e Valentine, e un figlio e una figlia dal secondo, Peter e Sophie. Jason è morto di overdose.

"David era un attore e autore di talento, amato da molti in tutto il mondo. Ha condotto una vita incredibile e la sua eredità vivrà per sempre attraverso la sua famiglia e le innumerevoli ore trascorse al cinema e in televisione che non andranno mai via", ha detto il giornalista del CBS che ha dato la notizia.