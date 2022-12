"NCIS", morto lo storico regista Terrence O'Hara

"Sapeva capire gli attori" - "Una delle tante forze di Terrence come regista derivava dalla sua curiosità e dalla comprensione della natura umana", ha dichiarato il produttore di "NCIS" Mark Horowitz. "Amava esplorare le emozioni umane e le cose che fanno scattare le persone. Sia che si trattasse di un principiante al suo terzo ruolo, sia che avesse a che fare con il protagonista. Terrence aveva istinto nell'aiutare gli attori, nel capire rapidamente ciò di cui ognuno di loro aveva bisogno. La sua capacità di guidarli e portarli a un livello successivo era incredibile da vedere". Terrence O' Hara da cinque anni lottava contro il cancro, ma fino alla fine ha lavorato sul set. Il suo 56esimo e ultimo episodio di "NCIS" (puntata finale della 19esima stagione), è infatti andato in onda negli Stati Uniti il 23 maggio 2022.

L'amore per la recitazione - Durante la sua carriera Terrence O'Hara è stato dietro la macchina da presa di altre serie tv di successo come "Smallville", "Nikita", "Sons of Anarchy"."CSI" e "X-Files" solo per citarne alcune. Nato in Newark (New Jersey) nel Natale del1945, O'Hara si appassionò alla recitazione al liceo Essex Catholic, vedendo sua sorella Judy esibirsi sul palco in una produzione scolastica. Ben presto seguì le sue orme e, sempre per la scuola, divenne protagonista del musical "The Boy Friend".

Il colpo di fortuna - Dopo aver frequentato per due anni la Rutgers University, Terrence si iscrisse alla Royal Academy of Dramatic Arts in London. Agli inizi della carriera recitò nel circuito Off Broadway e in spettacoli di repertorio in tutta la regione, oltre ad apparire saltuariamente in alcuni episodi televisivi e nelle soap opera. La svolta verso la regia per lui arrivò quando si candidò per la borsa di studio all'American Film Institute. Senza nessuna esperienza in quel campo, O'Hara non pensava di essere preso ma venne inaspettatamente accettato. Negli Anni Novanta iniziò a farsi le ossa dirigendo film a basso budget e dozzine di episodi di "Due poliziotti a Palm Beach" e "Renegade". Passò poi a progetti più impegnativi, dirigendo per la CBS la serie drammatica "La signora del West".