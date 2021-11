E' morto Heath Freeman, serial killer nella serie tv "Bones": aveva solo 41 anni

E' morto a soli 41 anni Heath Freeman, attore americano noto per il ruolo del serial killer Howard Epps nella serie tv "Bones". Non sono ancora chiare le cause del decesso, che sarebbe avvenuto durante la notte. "Non ci sono ulteriori dettagli in questo frangente", avrebbe dichiarato il suo manager Joe Montifiore. "Ho il cuore spezzato per la perdita del mio caro amico Heath Freeman, attore di talento, regista, produttore, chef eccezionale e un amico solido. Ci mancherai tantissimo e conserverò ogni fantastico ricordo che tutti noi abbiamo avuto... e ne abbiamo molti di fantastici!!", ha scritto su Instagram e Twitter Shanna Moakler amica ed attrice.

Freeman aveva fatto parte anche del cast di molte altre serie tv dall'inizio della sua carriera. Il debutto nel 2001 in alcuni episodi di "E.R. - Medici in prima linea". Nel 2003 aveva recitato in "NCIS" interpretando Benjamin Frank e poi anche in “Trust Me”, “Senza Traccia” e “Avvocati a New York”. Ha preso parte inoltre a due film: “Devil's Fruit” e “Terror on the Prairie”, che aveva appena cominciato a girare.

"Un uomo brillante con uno spirito intenso e profondo, ci lascia un'impronta indelebile nei nostri cuori", ha dichiarato il suo manager: "Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera (...) Che la sua memoria sia una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato".