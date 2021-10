Morto James Michael Tyler, era Gunther nella serie tv "Friends"

James Michael Tyler è morto all'età di 59 anni: l'attore è stato reso celebre nel ruolo di Gunther , il manager della caffetteria Central Perk, della serie tv " Friends ". "Il mondo lo ha conosciuto come Gunther ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito", afferma Toni Benson, il suo agente. Tyler è morto nella sua abitazione a Los Angeles per un cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato nel 2018.

Tyler aveva fatto delle brevi apparizioni in alcune serie tv degli anni 90 prima di essere scelto come personaggio di sfondo in alcuni episodi della prima stagione di "Friends" nel 1994. Successivamente ne è diventato la guest star più ricorrente. Gunther non era solo il proprietario del Central Perk, il locale in cui il gruppo si ritrovava quotidianamente, ma era anche innamorato (non corrisposto) di Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston.

L'attore aveva reso nota la sua malattia qualche tempo fa, quando non aveva potuto partecipare, se non con un collegamento a distanza, allo special di reunion del cast.