Gunther di "Friends" assente alla reunion: "Ho un cancro allo stadio terminale"

Alla reunion del cast di "Friends" , poche settimane fa, mancava solo lui, James Michael Tyler, che nella serie cult interpretava Gunther . L'attore si è collegato a distanza ma non ha preso parte fisicamente allo show e in'intervista a NBC Today ha spiegato il perché: "Nel 2018 mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in stadio avanzato ovvero quarto, la fase terminale".

Tyler, che è apparso in tutte e 10 le stagioni di "Friends", dal 1994 al 2004, nei panni del manager della caffetteria Central Perk, segretamente innamorato di Rachel, non può più camminare, dopo che il cancro, molto aggressivo, ha colpito anche gli arti inferiori paralizzandoli.

Prima di diventare attore ha lavorato come barman e pare sia per questa ragione che la scelta per il ruolo di Gunther sia ricaduta su di lui. Per festeggiare il 15esimo anniversario di "Friends", nel 2014, ha anche aperto a Londra il bar Central Perk con l'arredamento ideato per la caffetteria della sit-com.

L'attore, 59enne, ha detto: "Ho convissuto con quella diagnosi per quasi tre anni: Fase 4 ovvero cancro in fase avanzata, ripetendomi che alla fine, sai, probabilmente mi prenderà tutto". E così è stato. Il tumore si è diffuso velocemente ad altre parti del suo corpo, comprese le ossa e la colonna vertebrale.

Tyler ha anche affermato che i medici erano ottimisti quando gli diagnosticarono la malattia per la prima volta e che per il primo periodo non aveva dovuto far altro che prendere una pillola ormonale ogni mattina e ogni sera. "Non avevo particolari sintomi e credevo che la situazione fosse sotto controllo".

Ma le cose sono cambiate presto e il tumore si è diffuso. Poi ha iniziato a "mutare" all'inizio della pandemia di COVID-19 degenerando: "Ho dovuto saltare un test per via della pandemia e non è una buona cosa", ha aggiunto Tyler. "Il tumore è degenerato".

Riguardo alla sua apparizione via Zoom alla reunion del cast di Friends ha infine affermato: "Volevo farne parte, e inizialmente sarei stato sul palco, almeno, con loro, e avrei potuto prendere parte a tutti i festeggiamenti. (...) È stata una mia decisione di non farne parte fisicamente e di fare un'apparizione su Zoom, però, perché non volevo portare un aspetto negativo, sai? Non volevo dire 'Oh, e comunque, Gunther ha il cancro".

Attualmente l'attore sta affrontando l'ennesimo ciclo di chemioterapia e nell'intervista ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti gli uomini: "Non ci sono altre possibilità per gli uomini che la prevenzione. La prossima volta che vi sottoporrete a un esame di base, chiedete al vostro medico un Antigene Prostatico Specifico. È piuttosto semplice da individuare, ma se si sviluppa dietro la prostata e attacca le ossa, diventa più complesso averci a che fare".