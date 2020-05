Da "Stranger Things" a "Grey's Anatomy": ecco le serie che torneranno tra usato sicuro e classici

Con i set chiusi e le incognite sui tempi di ripresa delle lavorazioni legati all'emergenza coronavirus, i network ridimensionano gli investimenti su possibili nuove serie e puntano principalmente sull'usato sicuro. Se la Cbs punta sul pacchetto NCIS dalla serie madre con Mark Harmon, a "NCIS: Los Angeles" e "NCIS: New Orleans", L'Abc ha già detto sì al ritorno del cult "Grey's Anatomy" e Fox ai Simpsons . Hbo andrà avanti, fra gli altri, con la quarta stagione di "Westworld" mentre Netflix continua a puntare su "Stranger Things" e "The Crown" , mentre Apple tv si affida ancora su "The Morning Show" .

La Cbs ha appena annunciato il rinnovo di produzioni molto amate anche in Italia. Tra le altre torneranno "Blue Bloods", "Bull", "The Good Fight", "Swat" e tutto l'attuale pacchetto NCIS dalla serie madre con Mark Harmon, a "NCIS: Los Angeles" e "NCIS: New Orleans". Nuove stagioni anche per i reboot di "MacGyver", e "Magnum P.I", insieme a "Swat", "All rise", "Evil" e "Seal Team". Per le comedy, continuano due grandi successi come "Young Sheldon" (spin-off /prequel di "The Big Bang Theory") e "Mom" con la coppia Anna Faris - Allison Janney. Vanno alla seconda stagione "Bob Hearts Abishola" (da un re della comedy televisiva Chuck Lorre) e "The Unicorn".

La Nbc aveva già annunciato il ritorno di tutto il franchise "Chicago" (Fire, Med e Pd); di "Law & Order: SVU" (rinnovata per tre stagioni) con l'attesissimo nuovo spin-off, viste possibilità di crossover, incentrato sul personaggio di Elliot Stabler che riporta nel mondo di Law & Order Chris Meloni. Torneranno anche "New Amsterdam", "This Is Us", "The Blacklist" con James Spader, e le mamme criminali di "Good Girls". Fra le commedie, nuove stagioni per "Brooklyn Nine-Nine" e "Superstore".

L'Abc ha già detto sì al ritorno del cult "Grey's Anatomy", dello spin-off "Station 19" e di "The Good Doctor". Fox farà tornare, fra gli altri, "9-1-1" e lo spin-off "9-1-1: Lone Star". Tra le serie d'animazione, successi come "The Simpsons", "Family Guy" e "Bob's Burgers", insieme al rinnovo di nuovi arrivati ("Bless the Harts", "Duncanville").

Hbo andrà avanti, fra gli altri, con la quarta stagione di "Westworld" e porterà avanti fra le altre, la provocatoria "Euphoria", "His Dark materials", "Succession", "Watchmen", e la comedy/drama "Insecure" con il talento Issa Rae, anche produttrice esecutiva di "Black Lady Sketch Show", già rinnovata. Cw ha dato luce verde, fra gli altri, alle nuove stagioni di "Riverdale", "Supergirl", "The Flash, Black Lightning", "Batwoman" e "Nancy Drew".

In casa Netflix, fra i tanti rinnovi annunciati, quelli per i nuovi cult "Stranger Things" e "The Crown", insieme a titoli come "Fauda", "Locke & Key", "Le terrificanti avventure di Sabrina", "Ragnarok", "Sex Education". Torneranno, fra le altre, anche la tragicomica "After life" con Ricky Gervais e la brillante "Russian Doll", la cui coautrice Leslye Headland e' stata ingaggiata da Disney per scrivere la nuova serie live action di Star Wars.

Apple tv continua a puntare fra gli altri, su "The Morning Show" con Jennifer Aniston, "For All Mankind" e "Dickinson". Su Amazon Prime, torneranno la pluripremiata "La Fantastica Signora Maisel" e fra le altre, "Bosch", "Britannia", "Hanna", "Modern Love", "Upload", "The Boys", e il nuovo Jack Ryan (John Krasinski). Dovrebbero debuttare nella prossima stagione, "Young Rock" con Dwayne Johnson, "Superman & Lois", e il reboot di "Walker, Texas Ranger" dove al posto dell'icona Chuck Norris, troveremo Jared Padalecki ("Supernatural").

La Cbs ha appena commissionato un reboot al femminile de "Il Giustiziere della notte" interpretato da Queen Latifah e "Clarice" dedicata all'iconica agente dell'Fbi Clarice Starling, che verrà raccontata nel periodo dopo i fatti de "Il silenzio degli innocenti".