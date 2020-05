Ruby Rose lascia "Batwoman": non farà la seconda stagione

Dopo appena una stagione, Ruby Rose ha deciso di abbandonare il ruolo di Batwoman, "Ho preso la decisione molto difficile di non ritornare in Batwoman la prossima stagione. Non l’ho presa a cuor leggero, visto che ho grandissimo rispetto per il cast, la troupe e tutti quelli coinvolti nello show", ha annunciato l'attrice in un comunicato. E' già stata confermata la seconda stagione dello show, che avrà quindi una nuova eroina mascherata come protagonista.

"Grazie per aver sempre creduto in me" - "Sono molto grata a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries non solo per avermi dato quest’incredibile opportunità, ma per avermi fatto entrare nell’Universo DC che hanno creato in maniera così bella. Grazie Peter Roth e Mark Pedowitz, e i team di Warner Bros. e The CW, che hanno messo così tanto impegno nello show e hanno sempre creduto in me. Grazie a tutti quelli che hanno reso la stagione 1 un successo", ha dichiarato l'attrice senza però spiegare i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare il progetto.

Il malcontento dei fan dietro la decisione? - Fonti vicine all'attrice hanno fatto sapere a "Variety" che l'addio non è dovuto all'infortunio subito durante le riprese della prima stagione. Lo scorso settembre la Rose era infatti stata operata d'urgenza a due ernie al disco e aveva rischiato di rimanere paralizzata. In molti pensano che a pesare sulla decisione potrebbe essere stata la fredda accoglienza riservatole dai fan di Batwoman. Sui social erano infatti fioccate le critiche sulla scelta della Rose come protagonista, ritenuta non all'altezza del ruolo

