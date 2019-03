Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi saranno gli opinionisti de "Il Grande Fratello"

Un rapido chiarimento per alcune dichiarazioni di Iva Zanicchi non andate giù a Cristiano Malgioglio, poi l'annuncio a sorpresa nel salotto della trasmissione di Canale 5: Barbara d'Urso annuncia che saranno loro gli opinionisti della prossima edizione de "Il Grande Fratello".



"Come ti è venuto in mente di dire che imitavo Renato Zero?" Esordisce Malgioglio rivolgendosi a Iva Zanicchi. Il clima cambia immediatamente quando i due protagonisti dell'ormai celebre "ascensore" del programma rivivono vecchi ricordi, finché la d'Urso interviene per farli rientrare in studio: "Sono qui per dire ufficialmente che Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio sono gli opinionisti del Grande Fratello 16".