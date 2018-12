18 dicembre 2018 10:27 Cristiano Malgioglio: "Da Mina a Bosè, vi regalo le mie canzoni del cuore" Il paroliere racconta a Tgcom24 "International Suite", il cofanetto che contiene 5 cd

Da Mina a Cesària Èvora passando per i grandi successi degli anni Cinquanta fino alle cover di brani come "Se tu non torni" di Miguel Bosè. "International Suite" di Cristiano Malgioglio è un cofanetto che contiene 5 cd a tantissime anime del paroliere. Sussurrate come in "Cara Mina ti scrivo", dal ritmo latino come in "Danzando" e nostalgiche come in "Senhora Evora". "E' un regalo che mi sono fatto, con le mie canzoni più belle", racconta a Tgcom24.

Cristiano Malgioglio, una "geisha" in musica Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono tornato a scrivere per Arisa, in tv mi rivedrete con Barbara d'Urso, a Matteo Salvini chiedo di ascoltare il mondo Lgbt Cristiano, come nasce questo cofanetto?

Volevo raccogliere le mie canzoni più belle, quelle che mi rappresentano di più. Canto i brani che ho scritto per Mina, un altro cd è dedicato alle canzoni della Evora dove c'è anche un duetto con Maria Nazionale, poi ci sono brani americani...

Come li hai selezionati?

Ho scelto i brani che amo di più, come ad esempio 'Perché non torni' di Bosè, ho voluto dedicare un brano a Pedro Almodovar tratto dalla colonna sonora di uno suo film. Vuoi la verità? Volevo farmi un regalo. C'è, come dicevi, Mina...

Sono felice se i giovani possono riscoprire queste canzoni. Non si può fare un paragone tra Mina e Malgioglio, questi sono dei provini che le inviavo, e che poi lei ha fatto suoi. Ti piacerebbe tornare a collaborare con lei?

Sono felice di collaborare con Arisa, una delle voci più belle della musica italiana. Caterina Caselli mi ha chiesto di tornare a scrivere, quando le ho proposto un pezzo di Salvador Sobral è impazzita, Arisa poi ne ha fatto una versione da pelle d'oca. E Sobral mi ha dato il permesso di cambiare il suo testo. E' la storia di un amore spezzato, che non torna, che forse torna, come quegli amori che entrano dalla porta di servizio ed escono dalla finestra. In tv cosa ti aspetta? Farai di nuovo l'opinionista al Grande Fratello?

Per ora finisco di lavare con Chiambretti, sono molto felice perché mi fa cantare. Quanto al Gf sarei contento se la rete mi chiamasse, lavorare con Barbara d'Urso mi piace molto, siamo molto simili, appartiene alla categoria di grandi professioniste della tv. E c'anche un altro progetto molto importante. Ma non posso dire di più. Si avvicina Sanmremo, chi vorresti vedere?

Non me ne frega nulla. Magari quest'anno ci vado con una canzone che ho scritto, chissà..