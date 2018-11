"Scherzi a parte", un triangolo amoroso per Cristiano Malgioglio

C'è anche Cristiano Malgioglio tra le vittime della seconda puntata di "Scherzi a parte", in onda venerdì 16 novembre su Canale 5. Durante un viaggio in treno il famoso paroliere conosce un bel ragazzo, al quale non risparmia immediati apprezzamenti. Il giovane, complice della gag organizzata dalla trasmissione condotta da Paolo Bonolis, resta in contatto con Malgioglio, al quale accenna della particolare gelosia della moglie. A pagarne le conseguenze sarà proprio il cantautore, che durante un incontro per una nuova campagna pubblicitaria si troverà faccia a faccia con la moglie del suo nuovo "amico".