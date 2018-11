"Ho affittato casa per una sera attraverso un sito internet, un fotografo doveva utilizzare la location solo come set invece qui ha organizzato una festa provocando un'infinità di danni". A parlare è Emanuele, il figlio minore di Barbara d'Urso che in collaborazione con "Scherzi a Parte" ha organizzato un'incredibile candid alla madre. Ma non è tutto, perché come mostra la clip andata in onda durante la nuova trasmissione di Canale 5, la celebre conduttrice è venuta a conoscenza dei fatti mentre era in diretta, alla guida di "Domenica Live".



Tra un blocco e l'altro, infatti, Emanuele ha cercato di ricostruire la vicenda mostrando a Barbara la denuncia fatta proprio ai danni del fotografo e alcune immagini della festa pubblicate su Instagram. "Mi sto sentendo male, io sto facendo una diretta senza vedere niente - commenta la d'Urso in un evidente stato confusionale - Sai quanto ho investito in quella casa, ho otto mutui da pagare".