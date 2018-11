"Scherzi a parte", Aurora Ramazzotti vittima della gag organizzata da mamma Michelle

Un terribile incidente che avrebbe compromesso per sempre la carriera di Michelle Hunziker, limitandone i movimenti alle gambe. È questo il tema della gag che la produzione di "Scherzi a parte", con la straordinaria collaborazione della showgirl svizzera, ha organizzato ai danni di Aurora Ramazzotti. Come mostrato nella candid andata in onda durante la prima puntata del programma di Canale 5, Michelle ha deciso di partecipare a una lezione di Boot Camp insieme alla figlia, che pratica da tempo questa dura disciplina.



Durante l'allenamento, però, la Hunziker si allontana fingendo una caduta che mette in allarme tutto lo staff del centro fitness. Come se non bastasse, tra i complici dello scherzo c'è anche l'illusionista Erix Logan, celebre soprattutto per una particolare manovra chiamata "Lordowski". Per la povera Aurora passano infiniti minuti di ansia, in cui trattiene a fatica le lacrime nel vedere che la madre sembra aver totalmente perso il controllo delle gambe.