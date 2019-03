La terza puntata di "Live - Non è la d'Urso" si è aperta all'insegna di un lungo dibattito sui diversi tipi di famiglia, tema che sta tenendo banco per l'imminente Congresso di Verona in programma dal 29 al 31 marzo. Ospite in studio anche Marco Carta, intervenuto lo scorso ottobre a "Domenica Live" dove aveva dichiarato la sua omosessualità.



In riferimento alle parole di Marco Carta si era poi schierato anche Mahmood, fresco vincitore del Festival di Sanremo, il quale sosteneva che fare coming out servisse solo a far parlare di sé. La replica della d'Urso non si è fatta attendere: "Mahmood è un artista che mi piace tantissimo. In molti mi ringraziano per quello che faccio, perché ci sono alcune famiglie in alcuni paesi sperduti, lontani o anche in città, che ancora non riescono ad accettare le ragazze lesbiche o i ragazzi omosessuali - ha continuato Barbara d'Urso - E sono tante le persone che mi ringraziano. Quindi che tu o altri abbiate il pensiero che sia inutile farlo in televisione, io continuo a farlo, mi dispiace per voi".



Alla risposta della conduttrice si aggiunge anche la replica dello stesso Marco Carta: "Un anno fa aveva fatto dichiarazioni diverse e sosteneva che l'outing vada sempre fatto, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma e che dirlo faccia bene".