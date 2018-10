Marco Carta fa outing: “Sono omosessuale. Deve essere normale poterlo dire”

“Sono felicissimo, mi sento molto più leggero”. È un Marco Carta finalmente libero e più tranquillo quello che ha appena fatto outing a Domenica Live. Il cantante sardo per la prima volta ufficialmente dice di avere un fidanzato e di essere finalmente pronto per dirlo in pubblico. “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”. Una confessione che Marco si è tenuto dentro per troppo tempo, come lui stesso ammette: “Nel mio prossimo album, che esce lunedì, racconto anche il primo bacio, quello che mi ha cambiato la vita. Non il primo bacio dato a scuola, ma il primo che ho dato a un uomo, alla persona che amavo”.