Clayton Norcross: "Ho deciso di lasciare Beautiful per il cinema"

"Questo fenomeno delle soap opera è una cosa particolare, tanti attori hanno iniziato in questo mondo, è pericoloso a Hollywood stare troppo tempo in un tipo di programmazione se vuoi continuare a fare cinema, fiction, tante altre cose, teatro a New York, è un bel trampolino di lancio però se ci si ferma troppo in questo ruolo diventa difficile rompere quelle cose e fare altro". L'attore statunitense

Clayton Norcross

"Verissimo"

Beautiful

Thorne Forrester

, ospite a, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a lasciare la soap operain cui ha interpretato il personaggiodal 1987 al 1989.

"Io ho preso una decisione non facile da fare perché era ovvio che era un grande successo in più di 100 paesi, però io ho scelto di andare via ed avere una carriera più amplificata, ho fatto cinema in tanti posti e specialmente qui in Italia", ha concluso l'attore.