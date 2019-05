L'abito indossato il primo giorno in Parlamento, ma anche un fallo in cristallo di murano. Sono questi alcuni degli oggetti personali che Cicciolina ha messo all'asta per pagare le bollette. Ilona Staller, ospite a "Live - Non è la d'Urso", ha spiegato come intende "sopravvivere" dopo il taglio del vitalizio da parlamentare. In vendita, anche la sua villa a Roma in zona Cassia.