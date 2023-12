"Ciao Darwin 9", la campionessa dell'arco Irene Franchini nella prova coraggio: i concorrenti sono il bersaglio da schivare

Irene Franchini è l'ospite speciale della quarta puntata di "Ciao Darwin 9", in onda il 15 dicembre, che vede in sfida la categoria della Scienza contro quella dell'Occulto. La campionessa di tiro con l'arco delle Fiamme Azzurre è la protagonista della prova coraggio che spesso si caratterizza per la sua pericolosità e per il coraggio degli sfidanti di volta, in volta, in gara.

Il compito della campionessa, infatti, è quello di scagliare sette frecce verso ciascuno dei concorrenti in gara, dopo essersi posizionata alle loro spalle da una distanza 20 metri. "Un talento è in grado di colpire ciò che si può vedere mentre un genio è in grado di colpire ciò che nessun altro può vedere. Ora l'arciere si recherà dietro di lei", così il conduttore Paolo Bonolis mentre spiega in studio la prova alle due squadre.

Questa sera a sfidarsi nello "show-antropologico" della tv, condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, sono le categorie della Scienza e dell'Occulto capitanate rispettivamente dal divulgatore scientifico e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone e dal mago illusionista, oltre che personaggio tv, Giucas Casella.

Chi è Irene Franchini - Originaria di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), la campionessa che oggi ha 42 anni si appassiona al tiro con l'arco fin da bambina. A soli 19 anni, nel 2000, partecipa alle Olimpiadi di Sidney. Nel corso della sua carriera, si dedica alle competizioni con l'arco compound e vince due medaglie ai Mondiali di Ankara nel 2016.