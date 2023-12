"Ciao Darwin 9", Sal Da Vinci e Grido guidano la sfida tra Melodici e Trapper

La seconda puntata di "Ciao Darwin 9" ha visto sfidarsi due categorie musicali protagoniste negli ultimi anni. Nello show-antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 si sono sfidati non solo cantando, ma affrontando le varie prove che la trasmissione solitamente prevede. A guidare le due fazioni, i capi squadra: Sal Da Vinci e Grido. Dopo l'entrata in studio di Madre Natura, le due squadre iniziano un primo confronto canoro attraverso il quale espongono i loro punti di forza e si presentano al pubblico. Il cantante melodico Sal Da Vinci dichiara: "Siamo cantanti e amiamo le note - attacca -. La rabbia la trasformiamo in melodia. Loro cantano il disagio giovanile, però si mettono le scarpe da 5mila euro ai piedi". Grido risponde: "Io sono la dimostrazione che il rap si evolve a differenza di voi dinosauri che vi state estinguendo. Noi diamo voce alla nostra generazione e siamo sempre pronti a stupirvi a differenza vostra che siete sempre uguali".

Chi è Sal Da Vinci, capitano della squadra dei melodici Salvatore Michael Sorrentino, questo il vero nome di Sal Da Vinci, nasce a New York il 7 aprile 1969. Figlio d'arte, il padre è uno dei primi interpreti del filone neo-melodico napoletano. Dopo il debutto a metà degli anni Settanta tra teatro e cinema, sembra intenzionato a lasciare la musica. Tuttavia, a inizio degli anni Novanta torna a cantare e vince il "Festival italiano di musica" con la canzone "Vera", che diventa un successo in Sud America con il titolo "Vida mi Vida". Negli anni successivi arriva la consacrazione con la sua passione per la musica napoletana che pota sui palchi d'Italia e non solo. Nel 2009 arriva terzo al festival di Sanremo con la canzone "Non riesco a farti innamorare": prima di lui solo Marco Carta e Povia.