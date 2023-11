"Ciao Darwin 9", Elena Santarelli e Malena incantano nella sfilata in versione "Angeli e Demoni"

Elena Santarelli e Malena sono le protagoniste indiscusse della prima puntata della nona edizione di "Ciao Darwin 9 - Giovanni 8.7". La showgirl e l'attrice hard sono le capitane delle categorie "Angeli" e "Demoni" che si sono date battaglia nella prima puntata di questa nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. Dopo aver assistito alle altre prove storiche della trasmissione come la macchina del tempo e la prova di coraggio, le categorie degli Angeli e dei Demoni si sfidano nel defilé di Ciao Darwin 9.



Per la categoria "Discoteca", Elena Santarelli sfila con un abito corto rosa che Bonolis non può far a meno di elogiare: "Superba e giunonica", la definisce il conduttore. "Un corpo scolpito dal vestito, un desiderio che trasuda da ogni poro ma che è indirizzato verso un unico uomo. Quel benedetto Corradi che ogni sera trascorre con cotanta femmina", scherza ancora Bonolis"





Nella categoria dell'intimo femminile invece, Malena, la caposquadra dei Demoni, decide di sfilare per la sua squadra con un completo molto aggressivo. "Siamo sempre di fronte a una cromatica distinzione: il bianco della luce da una parte e le tenebre del nero, ci raccontano modi diversi in cui annegare i nostri desideri", spiega Paolo Bonolis presentando le due donne.



Malena sfila con un intimo nero e rosso di pizzo e una vestaglia nera trasparente. "Malena è in imbarazzo a indossare questi abiti che tendenzialmente non indossa", ironizza Bonolis durante la sfilata di Malena.