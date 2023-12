"Ciao Darwin 9", la sfilata di Soleil Sorge

Soleil Sorge e Cristina Quaranta sono le cape squadra delle formazioni di Influencer e Lavoratori che si affrontano nella terza puntata di "Ciao Darwin 9", lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda su Canale 5.

Dopo diverse sfide che vedono lavoratori e influencer mostrare il coraggio e la capacità di adattamento in strani contesti, è la volta del defilé.

Per la categoria “sera”, Soleil Sorge per gli Influencer si presenta con un lungo vestito rosa con generoso spacco. “Spregiudicata, passo da gazzella in un abito rosa che pennella il suo corpo”, spiega Paolo Bonolis. “Nonostante la sobrietà dell’abito, la veemenza con cui la indossa induce il maschio a fissarla”.

Cristina Quaranta poco dopo si esibisce nella categoria “discoteca” per la sua squadra. “Lei è superba, mostra piccole trasparenze, si muove come una pantera”, descrive il conduttore.

Chi è Soleil Sorge Nata a Los Angeles nel 1994 da madre americana e padre italiano, è un'influencer, conduttrice e showgirl. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a "Uomini e Donne", "L'isola dei Famosi" ed è entrata nella Casa del "Grande Fratello Vip" nel 2021.





Esordisce nel mondo dell’intrattenimento nel 2014 a Miss Italia. In seguito, diventa conduttrice sportiva per Roma Channel. Raggiunge la popolarità grazie a "Uomini e Donne" nel 2017. Nel 2019 partecipa a "L'Isola dei Famosi". L'anno successivo entra a far parte del cast di "Pechino Express" in coppia con sua madre Wendy Kay e nel 2021 è una delle protagoniste del "Grande Fratello Vip". Dopo il "GF Vip" è stata scelta come giurata de "La Pupa e il Secchione" e ha condotto il "GF Vip Party" insieme a Pierpaolo Pretelli nel 2022.