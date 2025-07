Su Canale 5 arriva "Innocence", la soap turca sull'amore tossico

Bahar si batte con tutte le sue forze affinché la figlia ottenga giustizia in tribunale, ingaggiando una dura battaglia contro la madre di Ilker (Hulya Avsar). L'unico suo alleato è il padre di Irem (Mehmet Aslantug), che si oppone alla relazione tra la figlia e Ilker. Tuttavia, entrambi subiscono un duro colpo quando Ilker sposa Irem in prigione. Nel frattempo, Ela, dopo diversi interventi, esce dalla terapia intensiva con amnesie e non ricorda quasi nulla della notte dell'aggressione. Questa situazione gioca a favore di Ilker, che riesce a far superare la rivalità tra le due donne e a convincerle a testimoniare in sua difesa. La credibilità di Ela inizia a vacillare e la giovane diventa un bersaglio di attacchi feroci sui social, mettendo in discussione la propria sanità mentale. L'unica costante al suo fianco è la madre. Anche quando Ilker viene assolto, le vicende si complicano ulteriormente, con rivelazioni inaspettate e sconvolgenti che rendono la situazione sempre più pericolosa.