John McCook: ""Beautiful" è una parte importante della mia vita"

"Sul mio personaggio non ho certezze, sono diventato anche io un fan della serie quindi la parte migliore del lavoro è non sapere mai cosa succederà ed è emozionante" prosegue. "La primissima volta di Eric sul set mi sono detto: caspita non hanno badato a spese! Non si trattava di una serie minore ma non potevamo immaginare che sarebbe durata così tanto e che avrebbe avuto questo grande successo soprattutto in Italia" conclude John McCook.