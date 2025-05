"Beautiful" torna in Italia: le nuove puntate girate tra Napoli e Capri

Le nuove puntate verranno realizzate lungo quattro giorni fino al 31 maggio, dopo 4 mesi di preparazione, e sono coinvolte 90 persone di crew e staff Usa sul set, e sono previste 10 location in città e 50 comparse. La produzione italiana è di Gianluca Cannizzo per la Wonder Film che ha organizzato le riprese in location come Piazza Municipio, Via Chiaia, Via Toledo, Piazza Trieste e Trento, Via Partenope, Castel Nuovo, Borgo Marinari oltre che a Capri con scene in mare tra i Faraglioni e altri scorci. Le nuove puntate italiane andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025, mentre il pubblico italiano le vedrà su Canale 5 nel 2026.