"C'è posta per te", da Can Yaman a Charlize Theron e Gerry Scotti: le sorprese della stagione

"C'è posta per te", anche quest'anno, si è rivelato uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5. La trasmissione ha intrattenuto e fatto emozionare i telespettatori all'inizio del 2023 grazie alle sue storie e ai suoi ospiti. Non è stata certamente una delle stagioni più semplici a livello personale per la conduttrice Maria De Filippi che, a febbraio, a causa della scomparsa improvvisa del marito Maurizio Costanzo ha deciso di interrompere il programma in segno di lutto. Alla ripartenza, però, la stessa De Filippi ha voluto ringraziare il pubblico per l'affetto dimostrato nei giorni più difficili.

Le sorprese di Can Yaman e Charles Leclerc - Can Yaman è stato l'ospite della prima storia della prima puntata di "C'è posta per te" lo scorso gennaio. L'attore turco molto popolare in Italia è stato chiamato dal signor Giuseppe, per fare una sorpresa alla moglie Francesca per averlo accudito a seguito di un incidente domestico. "Sono venuto da un altro Paese per conoscerti - sono state le parole di Yaman per la sua fan -. Sei fortissima, mi ha fatto molto effetto la vostra storia. In questo periodo della mia vita mi sento solo, magari avessi accanto una donna come te. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella...". A Francesca, inoltre, l'attore ha regalato la sua collana: "Può creare un legame tra me e te".

Nella puntata successiva, invece, protagonista è stato il campione della Formula 1 Charles Leclerc, chiamato da Eleonora per fare una sorpresa al compagno Giulio. La ragazza, in particolare, ha voluto dire grazie in questo modo al partner per esserle sempre rimasto accanto, anche dopo la diagnosi di sclerosi multipla. "Grazie perché da un po' di anni a questa parte è come se tu vivessi una vita più mia che tua", gli dice emozionata. "Non mi fai pesare nulla, ma certi giorni vedo una tristezza nei tuoi occhi e mi dispiace tanto".

Cherlize Theron e Gerry Scotti - Tra le sorprese più toccanti della stagione, c'è stata sicuramente quella realizzata da Charlize Theron a una famiglia. L'attrice sudafricana premio Oscar ha incontrato Cristina e papà Alessandro in difficoltà con la moglie Francesca e il figlio Paolo dopo la morte, oltre un anno fa, del terzo figlio Vincenzo. "Le ferite sono recenti ed è normale sentirsi così ma presto dovrete decidere se iniziare un nuovo capitolo - è stato il consiglio dell'attrice -. Non dobbiamo dimenticarci di chi non c'è più ma dobbiamo ricordarci di chi è ancora qui".

Molto emozionante anche la storia di Gerry Scotti: il conduttore, ospite del programma per una sorpresa, ha rivelato un aneddoto inedito della sua vita privata legato alla scomparsa della madre: "Nella camera mortuaria mi chiedevano gli autografi", ha raccontato in lacrime il conduttore. Sui social in molti hanno collegato selfie inopportuni chiesti a Maria De Filippi durante il funerale di Maurizio Costanzo.