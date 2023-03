"C'è Posta per Te", Gerry Scotti in lacrime: "Nella camera mortuaria di mia mamma mi chiedevano gli autografi"

La storia di Irene

Gerry Scotti è stato ospite dell'ultimo appuntamento di "C'è Posta per Te" per aiutare Irene a riallacciare i rapporti con il fratello Daniele. La ragazza, in seguito a un duplice lutto, è convinta di non aver svolto appieno il ruolo di sorella maggiore ma ora vuole rimediare. Dopo essere entrato in studio, Maria De Filippi lo fa accomodare per raccontargli la storia: "Irene è venuta a C'è Posta per Te perché crede di non aver protetto e dato forza al suo fratellino. Ho scoperto che lui è molto più forte di me"