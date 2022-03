"C'è Posta per Te" chiude la stagione: leader per nove puntate consecutive

Complimenti da parte di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "'C’è Posta per Te', autentico classico della tv italiana, mette in scena con assoluta grazia pagine di vita, tra emozioni e difficoltà, speranze e sogni, fermezza ed empatia. Venticinque edizioni e un successo costante, frutto del talento e della visione di Maria De Filippi, per uno show che rappresenta al meglio l’offerta editoriale dell'ammiraglia Mediaset. A Maria e all’impareggiabile team Fascino, il nostro più grande grazie, in attesa di nuove grandi sfide, come l’atteso serale di 'Amici'".

TI POTREBBE INTERESSARE: