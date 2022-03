"C'è Posta per Te", Agata chiede scusa ai figli con l'aiuto di Emma

Emma è tra i protagonisti dell'ultima puntata di quest'edizione di "C'è Posta per Te". La cantante salentina corre in auto di Agata, mamma di Catania, in trasmissione per chiedere scusa ai quattro figli, che sente di aver trascurato dopo la morte del marito.

"Da quando papà è andato via, ho pensato solo al mio dolore, trascurando il vostro", ammette la donna. "Vi chiedo scusa perché da troppo tempo non vi bacio e non vi abbraccio e sono qui per dirvi che il mio cuore non vi ha mai abbandonato".

"La vostra mamma è una donna in gamba, una donna meravigliosa", commenta alla fine della sorpresa l'interprete di "Ogni volta è così", prima di consegnare un regalo a ognuno dei figli: un vestito su misura, un percorso benessere, un computer e un monopattino.