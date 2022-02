"C'è posta per te", Noemi ringrazia i suoi genitori con l'aiuto di Francesco Totti

Francesco Totti è tra i protagonisti della sesta puntata di "C'è posta per te", regalo di Noemi ai propri genitori, grandi tifosi della Roma. La ragazza vuole chiedere scusa al padre e alla madre per non essere stata una figlia perfetta, mentre loro lo sono sempre stati.

A 16 anni la giovane inizia a uscire con un ragazzo, che la madre non approva, e rimane incinta. In quel momento, la famiglia le dà carta bianca, lasciandole decidere cosa fare. "Siete i genitori migliori del mondo e vi ammiro tanto. Non avete avuto una vita facile, ma, nonostante ciò, non mi avete mai lasciata e soprattutto non mi avete mai giudicata", dice Noemi, che ha scritto per loro anche una lettera.

Alle dolci parole segue l'entrata in studio dell'ex calciatore, che si complimenta con l'uomo e la donna per essere stati vicino alla figlia. "Trovare genitori come voi non è facile", dice Totti, prima di regalare ai due un abbonamento allo stadio per vedere la Roma.