"C'è Posta per Te", Lorenzo Insigne è il regalo di Carmen ai suoi genitori adottivi tifosi del Napoli

Carmen ha deciso di andare a "C'è Posta per Te" per dire ai suoi genitori adottivi quanto gli vuole bene. "Lo so, è una cosa semplice – inizia la ragazza – ma ogni volta che provo a dirlo le parole si fermano in gola. Voglio anche ringraziarli per avermi dato una nuova vita".

La giovane, oggi ventiduenne, ha conosciuto i suoi genitori quando aveva tredici anni e viveva in una casa famiglia insieme ad altri nove ragazzi. "La prima volta che ho visto mia madre lei mi guardava e sorrideva. Mio padre invece è sempre stato più riservato. Io non ricambiavo molto il loro sguardo, avevo paura di rimanere delusa. Piano piano però ho capito che erano interessati a me. Poi un giorno mi hanno chiesto di andare a casa con loro".

Maria De Filippi aiuta la giovane ragazza, emozionata, a leggere la lunga lettera scritta ai genitori Lina e Riccardo. "A volte dimentico il dolore che ho provato in passato e questo è solo merito vostro. Sono qui con i miei pensieri, tutti dedicati a voi, e che troppo spesso non riesco a esprimere. Grazie a voi sono nata due volte. Siete il mio porto sicuro e la coperta calda dove vorrò stare ancora per molto tempo". Dopo il bellissimo messaggio, finalmente entra in studio il calciatore campione d'Europa Lorenzo Insigne, con in dono tre maglie del Napoli: "Queste sono per voi, siete una grande squadra".