"Beautiful", Kimberlin Brown sul personaggio di Sheila: "Mi piace la sua imprevedibilità"

"Mi sento fortunata perché mi pagano per essere cattiva", rivela Kimberlin Brown che poi confessa di amare l'"imprevedibilità" di Sheila, diventata un'icona di perfidia sul piccolo schermo. "Lei per me rappresenta una sfida, sul set mi metto in gioco e devo sperimentale qualcosa di diverso ogni giorno per interpretarla al meglio", dice.