Angela Melillo: "Ho deciso di avere mia figlia Mia contro il parere dei medici"

Angela Melillo racconta che in entrambi gli ospedali dove fu ricoverata non avevano riscontrato la sua gravidanza. "Dopo un mese e mezzo ad accorgersene è stata la mia amica Samantha De Grenet", spiega. Dalla gioia per la scoperta di essere rimasta incinta, è subentrata la paura per l'effetto potenzialmente dannoso delle cure. "Il mio ginecologo mi disse che non si sarebbe preso la responsabilità di dirmi di andare avanti per una serie di rischi".