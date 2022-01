"Back To School", anche Antonella Elia ed Enzo Miccio tra i ripetenti della quarta puntata

Ufficio Stampa Mediaset

Martedì 25 gennaio in prima serata su Italia 1, quarto appuntamento con "Back To School", il programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta, che si aggiungono al "rimandato” dalla puntata precedente, Totò Schillaci.