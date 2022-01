"Back to school", ecco i 25 vip che dovranno superare l'esame di quinta elementare

"Back to school", il cast al completo Evaristo Beccalossi Ufficio Stampa Mediaset 1 di 28 Paola Caruso Ufficio Stampa Mediaset 2 di 28 Clementino Ufficio Stampa Mediaset 3 di 28 Lory Del Santo Ufficio Stampa Mediaset 4 di 28 Denis Dosio Ufficio Stampa Mediaset 5 di 28 Antonella Elia Ufficio Stampa Mediaset 6 di 28 Eleonora Giorgi Ufficio Stampa Mediaset 7 di 28 Martina Hamby Ufficio Stampa Mediaset 8 di 28 Jonathan Kashanian Ufficio Stampa Mediaset 9 di 28 Roberta Lanfranchi Ufficio Stampa Mediaset 10 di 28 Andrea Lo Cicero Ufficio Stampa Mediaset 11 di 28 Vladimir Luxuria Ufficio Stampa Mediaset 12 di 28 Benedetta Mazza Ufficio Stampa Mediaset 13 di 28 Enzo Miccio Ufficio Stampa Mediaset 14 di 28 Ignazio Moser Ufficio Stampa Mediaset 15 di 28 Eleonora Pedron Ufficio Stampa Mediaset 16 di 28 Maria Teresa Ruta Ufficio Stampa Mediaset 17 di 28 Random Ufficio Stampa Mediaset 18 di 28 Giulia Salemi Ufficio Stampa Mediaset 19 di 28 Totò Schillaci Ufficio Stampa Mediaset 20 di 28 Scintilla Ufficio Stampa Mediaset 21 di 28 Flavia Vento Ufficio Stampa Mediaset 22 di 28 Nicola Ventola Ufficio Stampa Mediaset 23 di 28 Gianluca Zambrotta Ufficio Stampa Mediaset 24 di 28 Andrea Zelletta Ufficio Stampa Mediaset 25 di 28 Nicola Savino Ufficio Stampa Mediaset 26 di 28 Nicola Savino e i Maestrini Ufficio Stampa Mediaset 27 di 28 La Commissione Ufficio Stampa Mediaset 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ripetenti, Maestrini e Commissione sono le figure chiave del nuovo programma "Back to school" condotto da Nicola Savino e in onda da martedì 4 gennaio in prima serata su Italia 1. Non c’è niente di più facile dell’esame di quinta elementare, giusto? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di un'autentica classe che sarà costretta a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero e proprio esame.