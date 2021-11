Andrea Nicole confessa a cuore aperto: ”Ho paura di essere un macigno...”

Andrea Nicole espone in studio a "Uomini e Donne" uno dei suoi crucci, già emerso durante l'esterna con Alessandro: "A volte ho la percezione che io sia un macigno per lui. Ho paura che lui non sia abbastanza forte. É una mia impressione, in realtà. Ho paura di essere un macigno per quello che sono, per la storia che porto con me. É una parte del mio passato, ma sarà anche una parte del mio futuro, perché non si può cancellare".

"Ho un rapporto protettivo con Alessandro, a volte lo vedo piccolo. - spiega ancora Andrea Nicole nel corso della trasmissione - Lui non mi ha detto nulla a riguardo. Sono stata la prima a discriminarmi in passato e forse lo sto facendo anche ora".

Alessandro cerca di rassicurare Andrea Nicole: "Io sto bene con lei, non nego che i primi tempi avevo questo pensiero. Ultimamente, però, io penso a lei com'è adesso, non penso al resto. Il fatto che sia protettiva nei miei confronti, non la vedo come una cosa negativa, perché in una coppia bisogna esserlo reciprocamente".