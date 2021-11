Andrea Nicole bacia Ciprian e Alessandro, poi confessa: "Non volevo più combattere, ho deluso i miei genitori"

Sembra essere ormai entrato nel vivo il percorso da tronista a "Uomini e Donne" per Andrea Nicole: la ragazza è ancora indecisa su chi scegliere tra Ciprian e Alessandro una volta finita la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda giovedì 11 novembre sono state mostrate le ultime due esterne della tronista che ha scelto di baciare entrambi i suoi corteggiatori.

Un momento particolarmente toccante è stato quello vissuto durante l’esterna con Ciprian. La tronista, infatti, si è lasciata andare a uno sfogo legato al suo passato e ha confessato: "Sono stata il più grande dolore dei miei genitori - ha detto -, ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più, ma lo sono stata. Il mio malessere in esterna rifletteva il malessere che provavo all’epoca. L'averlo detto a Ciprian non toglie niente ad Alessandro, a cui ho detto altre cose del mio percorso".

In studio Ciprian – dopo aver visto il video dell’esterna – si è alzato e ha abbracciato Andre Nicole, mentre Alessandro le ha voluto dedicare la canzone (Everything I Do) I Do It For You di Bryan Adams. A fine puntata Andrea Nicole ha scelto di ballare con Alessandro: "Io vorrei portarla a casa, uscire da qui con lei - ha spiegato il corteggiatore -. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che c’è dentro di me sta crescendo sempre di più. Sono ormai due mesi che siamo qua, ho molta voglia di portarla a casa".