Andrea Nicole a bruciapelo: ”Ciprian cosa provi per me?”

"Certo che avrei baciato Ciprian... ma non lo avrei fatto. Non voglio che le esterne diventino tutte baci. Non avrebbe senso. Ho apprezzato che lui si sia in qualche modo sbottonato". Andrea Nicole commenta così in studio a "Uomini e Donne" l'incontro avuto col ragazzo.

Ciprian dal canto suo racconta le sensazioni provate e poi, all'improvviso, la tronista chiede: "Perché cosa senti per me? Domanda semplice". Il ragazzo sorride: "Mi piaci, tanto. Non ti dò la soddisfazione...".

I due mostrano molta complicità e alla fine si alzano e ballano iniseme, sotto gli occhi di Alessandro, che poco prima aveva espresso ad Andrea Nicole tutto il suo dispiacere per l'uscita della tronista con l'altro corteggiatore.