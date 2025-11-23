"Amici 25", nessuna eliminazione: in sfida Alessio, Paola, Flavia e Plasma

Si comincia con il ballo. Alex, accompagnato da Alessia, ha ballato sulle note di "Blue Suede Shoes", colpendo positivamente Bernal per la tecnica, il movimento delle gambe, l’energia e la precisione nei passi.

E' la volta di Angie per il canto con "One" degli U2. Noemi ha riconosciuto che si tratta di un brano "tosto", ma ha apprezzato il fatto che la giovane abbia guardato il pubblico mentre cantava e lodato la voce.

Alessio ha conquistato il pubblico e anche il giudice.

Per il canto Plasma canta "Tasche piene di sassi", con delle barre; Fiorella ha apprezza ma gli ha consigliato di dare più dinamica al brano.

Anna fa un passo a due con Michele sulle note di "Un bel casino" di Petit, e Sergio le riconosce musicalità, dinamismo e armonia con il partner. Valentina ha cantato "Susan" e Noemi ha apprezzato molto la sua interpretazione, la sua precisione, la sua agilità e anche la Mannoia ne ha lodato la personalità e la vocalità.

Pierpaolo ha ballato un assolo su "Il cielo", che il pubblico ha apprezzato molto e anche il giudice: "Capolavoro" ha detto Sergio: "Racconti storie mentre balli". Si è scatenato però un acceso dibattito tra Maria e la Celentano a cui Piepaolo non piace.

Per il canto è poi la volta di Gard che ha portato "Me Gustas Tu" di Alfa con delle barre. Il giovane allievo ha confessato di essere stato ansioso perché non abituato a questo stile. Ma il suo rischio è stato premiato dal successo e dagli ottimi giudizi delle insegnanti che hanno evidenziato l’importanza di sperimentare e hanno apprezzato la sua credibilità e il senso del ritmo.

Emiliano si è esibito in "Black and Gold" e poi in "Wonder" fuori gara e viene lodato sia dagli insegnanti sia dal giudice, che si rammarica che in Spagna non ci sia un programma così.

Opi canta "Tu sei per me" applaudito dal pubblico e lodato da Noemi, che dice di aver intravisto la sua anima, opinione sottoscritta dalla Mannoia. Anche Rudy Zerbi – che la settimana scorsa fu molto severo – si è complimentato con lui e gli ha dato più di 6. Paola ha ballato "Un briciolo di allegria" con Francesco, evidenziando una connessione intensa e naturale con il partner. Flavia ha cantato "Due vite" di Marco Mengoni: ha ricevuto complimenti per l’interpretazione, ma si è percepita la sua forte emozione. Maria Rosaria si è esibita in una rumba con Mattia sulle note di "Disfruto", ricevendo molti complimenti dal giudice per l’eleganza e la fedeltà alla danza. Michele si è esibito con "Vampire" di Olivia Rodrigo; Noemi ha lodato la sua voce potente ma lo ha invitato a cercare più contatto con il pubblico. Infine, Alessio ha conquistato il pubblico con il contatto visivo, anche se deve migliorare nei movimenti.