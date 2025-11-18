"Amici 25", scatta il bacio tra Plasma e Flavia

Si forma ufficialmente la prima coppia nella scuola di Maria De Filippi
© Da video
Ad "Amici 25" scatta il bacio tra i cantanti Plasma e Flavia. Si forma così "ufficialmente" la prima coppia di questa edizione nella scuola di Maria De Filippi. Durante il daytime del 18 novembre su Canale 5 la coppia si è mostrata più affiatata che mai. La ragazza ha cambiato idea, solo una settimana fa gli aveva servito un bel "due di picche", lasciando però una porta aperta...
Dall’inizio di questa avventura Plasma ha manifestato il suo interesse nei confronti della collega. Che però, almeno fino a settimana scorsa, ha respinto i suoi sentimenti, parlando solo di amicizia. Nel frattempo qualcosa è cambiato. In cucina Flavia ha confessato all'amica Valentina di "stare bene" con lui.
Dal canto suo Plasma non ha rinunciato a corteggiare Flavia, e in camera, sdraiati a letto, con le luci soffuse è tornato all'attacco: "Sei proprio bella da vedere in questi giorni... Come faccio? Non riesco a resisterti... Però Flavia, se decidi di salire sul carro, non è che dopo puoi decidere di scendere, o ci stai o non ci stai, capito?", ha chiesto in modo schietto. E proprio mentre parlavano è scattato il bacio: il cantante si è lanciato e la ragazza non lo ha respinto. Anzi...