"Non mi sento tanto pronta Mi sento estremamente piccola, sent che è tutto più grande di me", spiega a Michelle e Lorella le dice: "Negli ultimi tempi ho notato che ti stai spegnendo, che invece di caricarti, sei sempre meno presente...".

La cantante le dà ragione e cerca di spiegare le ragioni scusandosi: "Ho tanto lavoro da fare ancora. Non so come scusarmi, mi spiace averle fatto magari perdere tempo, averle fatto credere in una persona che forse non ha tutte e le carte in regola per essere qui".

La Cuccarini replica, che secondo lei dentro a Michelle c'è sicuramente qualcosa, proprio ciò che l'ha convinta a fare la scommessa su di lei. Ma che ognuno ha i suoi tempi. "Non importa se questo non è il momento giusto per te, ma devi far uscire il tuo carattere… ci sono forse troppe cose che lo trattengono", le dice.