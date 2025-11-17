L'ultima puntata è stata molto difficile per la cantante
Colpo di scena ad "Amici 25". Anche nella puntata del 16 novembre Michelle è arrivata ultima. nella classifica di canto. Il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi è sempre stato particolarmente difficile, con una sfida dopo l'altra e dopo un momento di sconforto, la cantante confida alle amiche e colleghe, nei bagni della scuola, di volersene andare e di non sentirsi in grado di proseguire confessando "Ho bisogno di andare a casa, non sto bene da giorni". Durante il daytime post puntata l'allieva di Lorella Cuccarini, chiede di incontrare la sua professoressa.
"Non mi sento tanto pronta Mi sento estremamente piccola, sent che è tutto più grande di me", spiega a Michelle e Lorella le dice: "Negli ultimi tempi ho notato che ti stai spegnendo, che invece di caricarti, sei sempre meno presente...".
La cantante le dà ragione e cerca di spiegare le ragioni scusandosi: "Ho tanto lavoro da fare ancora. Non so come scusarmi, mi spiace averle fatto magari perdere tempo, averle fatto credere in una persona che forse non ha tutte e le carte in regola per essere qui".
La Cuccarini replica, che secondo lei dentro a Michelle c'è sicuramente qualcosa, proprio ciò che l'ha convinta a fare la scommessa su di lei. Ma che ognuno ha i suoi tempi. "Non importa se questo non è il momento giusto per te, ma devi far uscire il tuo carattere… ci sono forse troppe cose che lo trattengono", le dice.
"Io me la vivo male", continua Michele: "è il mio giudizio quello che mi fa male, canto e torno al banco che non sono contenta". Allora la professoressa visibilmente affranta la rassicura facendole una proposta: "Mi spiace così tanto vederti così, ma sappi che se avessi intenzione di lasciare la scuola, ci sarebbe la possibilità per te di rientrare l'anno prossimo o fra due anni". La Cuccariin ha infatti espresso la volontà di chiedere alla produzione di dare alla giovane cantante un'altra opportunità di ritornare nel programma.
Michelle non crede alle sue orecchie e confessa che il motivo per cui avrebbe resistito ancora nella scuola era proprio questo, la paura di non poter più rientrare. "Tengo davvero tanto a questo posto, ma vorrei arrivarci un po' più sicura. Mi tiro indietro e non perché non ho il coraggio di affrontarlo, ma perché invece sono molto consapevole di non poterlo fare in questo momento”.
Lorella Cuccarini, sebbene visibilmente dispiaciuta all’idea di perdere la sua allieva, aggiunge: “Io penso che questa tua consapevolezza sia comunque un passo di maturità”, cosa cui la cantante si è trovata pienamente d’accordo: “Io sono super d’accordo e ringrazio lei e anche la produzione per questo.”
Il colloquio conclude con un abbraccio commosso tra le due.