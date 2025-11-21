Ad "Amici 25" i cantanti vengono interrogati in teoria musicale: Flavia in lacrime

Le domande sono molto specifiche e riguardano note e scale ma quasi tutti gli allievi non sembrano particolarmente brillanti nelle risposte.





Flavia fa scena muta e ride Ad andare peggio di tutti è però Flavia che fa parte del team di Anna Pettinelli e che, seduta davanti all'esaminatore non sa rispondere a nessuna delle sue domande e fa scena muta, ridacchiando e facendo così irritare Sciabbarrasi, il quale la redarguisce dicendole che erano tutte cose fatte durante le lezioni e che non c'era davvero nulla da ridere.