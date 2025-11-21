Logo Tgcom24
Ad "Amici 25" i cantanti vengono interrogati in teoria musicale: Flavia in lacrime

Grande delusione della ragazza dopo aver visto i voti ricevuti 

21 Nov 2025 - 18:50
© Instagram

© Instagram

Ad "Amici 25" è tempo di verifiche e nel daytime di venerdì 21 novembre i cantanti vengono convocati in studio. In cattedra a giudicarli in un'interrogazione di teoria musicale è il professore Giovanni Sciabbarrasi. Ma gli allievi non sono preparatissimi e il prof non nasconde la sua delusione e dà voti molto bassi, soprattutto a Flavia...

 

Un'interrogazione difficile

  Le domande sono molto specifiche e riguardano note e scale ma quasi tutti gli allievi non sembrano particolarmente brillanti nelle risposte.


Flavia fa scena muta e ride  Ad andare peggio di tutti è però Flavia che fa parte del team di Anna Pettinelli e che, seduta davanti all'esaminatore non sa rispondere a nessuna delle sue domande e fa scena muta, ridacchiando e facendo così irritare Sciabbarrasi, il quale la redarguisce dicendole che erano tutte cose fatte durante le lezioni e che non c'era davvero nulla da ridere.

 

I voti e la delusione del prof

 Finita l'interrogazione l’insegnante si allontana per mettere i voti e comunica agli allievi che, dopo tanto studio, si sarebbe aspettato qualcosa di più di quanto ascoltato lasciando i ragazzi ad aspettare in studio. Quando il prof torna svela i voti .che sono tutti molto bassi. Il peggiore di tutti però il voto di Flavia. Il prof dice: “A Flavia avrei dato 1, ma mi hai riso in faccia tutto il tempo e le ho dato 0”, sottolineando di non aver apprezzato l’atteggiamento della ragazza. 

Le giustificazioni

  Flavia tenta di giustificarsi dicendo che si è trattato di una risata ansiosa, ma il professore ribadisce che avrebbe voluto un po' più di rispetto.
"Sono deluso del test di oggi, vorrei che prendeste più sul serio quello che facciamo", conclude. 

Le lacrime

 Tornata dagli altri Flavia scoppia a piangere e spiega di avere ricevuto uno 0 perché ha riso, ma sottolinea che la sua era una risata di nervosismo e non dettata dal fatto che volesse mancare di rispetto al professore.Nonostante ciò però quello che non cambia è la grave insufficienza presa

