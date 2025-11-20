"Amici 25", la prof Celentano sorprende gli allievi: prove speciali per Alex e Alessio

Per Alex, allievo di ballo latino seguito dalla maestra Veronica Peparini, la busta blu della Celentano arriva come un invito (forse inatteso) a guardarsi allo specchio da un’angolazione nuova. La maestra gli assegna infatti una coreografia di hip hop, spiegando con parole nette il perché della scelta: "Voglio farti rendere conto del potenziale che hai in altri stili. Potresti essere il top nel tuo e bravo nelle altre categorie, il problema è solo che non hai studiato altro. Per questo ti metto alla prova in una categoria di hip hop. Non guarderò la tecnica, naturalmente, ma una predisposizione e un approccio totale anche espressivo". Un compito che chiede ad Alex di abbandonare la sicurezza del suo terreno, per muoversi in un linguaggio completamente diverso. E la sua reazione, sorprendentemente, non è di chiusura ma di apertura: "Ho sempre avuto il terrore di quello che potesse pensare di me. Ha visto quel potenziale che, forse, non vedo nemmeno io. Sono contento del compito, non vedo l’ora". Nel suo sguardo c’è la voglia di mettersi in gioco, forse anche di scoprire aspetti inediti del proprio corpo. La sfida, questa volta, non è solo tecnica: è emotiva, identitaria, quasi un salto nel buio.