"Amici 25", Maria Rosaria è in bilico ma vince la sfida e mantiene la maglia

Nel daytime di "Amici 25" Maria Rosaria ha attraversato una giornata ad alta tensione nella scuola. La ballerina è stata richiamata in studio da Alessandra Celentano, che ha voluto un confronto diretto dopo l’ultima classifica del pomeridiano, dove il suo rendimento è apparso in calo. La maestra non ha nascosto la preoccupazione per un atteggiamento che percepisce spento, meno determinato rispetto ai primi giorni. È qui che il percorso della giovane si è improvvisamente complicato: una sfida in settimana contro Noemi, decisa fuori dalla puntata domenicale, ha rimesso in discussione la sua permanenza nel programma. In ballo non c’è solo la maglia, ma la capacità di reggere la pressione, reagire alla fatica e ritrovare quella convinzione che l’aveva fatta emergere.