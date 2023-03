Ad "Amici 22" le radio giudicano i cantanti: ecco chi ha vinto

La classifica degli inediti

Maria De Filippi inizia a svelare la classifica dall'ultimo posto: Cricca, che ha presentato la sua "Maledetta felicità". "Me l'aspettavo dal fatto che avessero parlato poco", ammette in cantautore 19enne. Wax, di solito molto amato, è arrivato solo quarto con "Grazie" ma vede comunque il lato positivo della situazione: "Per me è stato un grande onore solo far ascoltare il pezzo. Sono contento delle cose che hanno detto perché sono molto positive". Un gradino più sopra c'è il suo "rivale" di buste rosse Aaron (con "Mi prenderò cura di te"), che ammette: "Anche io come loro sono felice di aver fatto sentire l'inedito. Non me l'aspettavo perché non ho fatto una grande esibizione".