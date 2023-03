Ad "Amici 22" sale la tensione tra Aaron e Wax dopo il secondo guanto di sfida

In casetta arriva una busta rossa destinata a Wax, da parte di Zerbi: "Tu e la tua insegnante avete confermato quello che sapevo già: non siete aperti al confronto e non avete l'umiltà di mettervi in gioco. Arisa ha spiegato gli assurdi motivi per cui avete rifiutato il guanto che avevo lanciato settimana scorsa. Potrei spiegarvi quello che non avete voluto o saputo comprendere, ma sarebbe inutile". Il primo guanto di sfida era stato rifiutato in puntata anche dai giudici, questo il professore chiede un secondo confronto "semplificato": "Ripropongo lo stesso guanto della canzone nuda e tolgo due delle limitazioni che avevo stabilito. Queste le regole di oggi: non puoi scrivere le barre e non puoi avere oggetti o vestiti particolari in scena. Potrai usare l'autotune e sarai libero di muoverti sul palco". Il professore conclude lanciando una frecciatina ad Arisa e Wax: "E' evidente che siamo di fronte a una coppia di ciuchini testardi e arroganti".

Aaron. "Non mi piace giocare sporco"

In casetta sono tutti curiosi di sapere se Wax ha accettato o meno il confronto. Lui per un po' li lascia sulle spine e poi rivela di averlo rifiutato, ma la replica di Aaron non si fa attendere: "Non lo avete accettato un'altra volta? Hai aspettato a dirmelo per farmi perdere tempo sulla canzone, altrimenti perché non l'hai detto prima? Se sai che un guanto è accettato imposti il lavoro in maniera diversa, la testa per me cambia. Io glielo avevo subito detto che l'avevo accettato, non mi piace giocare sporco". I compagni gli fanno però notare che se la giuria decide di accettarlo loro devono essere comunque preparati per l'esibizione. Anche Piccolo G. non è d'accordo con il rifiuto: la sfida era equa e al serale tutti loro si devono mettere in gioco fuori dal loro campo. "Siamo in una scuola, se non ci mettiamo in difficoltà non ha senso", sottolinea Aaron. "Se mi dicessero di cantante con autotune, barre e oggetti di scena lo farei"